Hasta yakını rahat edecek

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KepezBelediyesi'nin Antalya'ya tedaviye gelen hastaların yakınları için inşa ettiği 80 yatak kapasiteli ve ücretsiz hizmet verecek olan Türkiye'nin örnek projesi 'Hasta Yakınları Konukevi' açılışa hazırlanıyor. Ahatlı Mahallesi Adnan Selekler Caddesi üzerine inşa edilen ve beş yıldızlı otel konforundaki 'Hasta Yakınları Konukevi' yeni binasında hasta yakınlarını ağırlamak için gün sayıyor. Beş yıldızlı otel konforunda inşa edilen 'Hasta Yakınları Konukevi'nin önümüzdeki günlerde açılacağını müjdeleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, "Bu hizmetimiz Türkiye'ye örnek oldu" dedi.Göreve geldiği 2009 yılında Antalya'ya gelen hastaların ve yakınlarının konaklayabileceği bir hasta konuk evi yapma kararı aldıklarını belirten Başkan Tütüncü, "Hastane koridorlarında uyuyan hasta yakınlarını gördüğümüzde hepimizin yürekleri burkuluyor. Onlara güzel bir konuk evi yapalım istedik ve 2009'da Kültür Mahallesi'nde güzel bir hasta yakınları konuk evi yaptık. Bu hizmetimiz Türkiye'ye örnek oldu. Güzel bir binaya bu projeyi taşıyalım istedik" diye konuştu. Hasta Konuk Evi'nde kalacak hasta yakınlarına 15 gün süreyle yemek ve kahvaltı dahil ücretsiz hizmet verilecek.