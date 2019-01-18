Hızlı tren Antalya’ya gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Ulaştırmave Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı planladıklarını açıkladı. Antalya Serbest Bölge Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunan ve Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü ekiplerinden bilgi alan Turhan, oto yolla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlayacağız" dedi. Serbest Bölge Kavşağı'nda köprülü kavşağa ihtiyaç duyduğunu aktaran Turhan, "Yaz aylarında bu zemin kavşağı, mevcut trafiği geçirmekte çok zorlanan, trafik akışında tıkanıklıklara neden olan bir kavşaktı. Burayı köprülü kavşak haline getiriyoruz. Bir kaç ayda tamamlanacak" diye konuştu.Turhan, Akdeniz sahil yolu Mersin, Fethiye- Muğla istikametinde bölünmüş yol, Antalya'yı Anadolu'ya iç kesimlere bağlayan güzergahlarda da iyileştirme çalışmaları yaptıklarını, seyahat sürelerinin kısalacağını bildirdi. Turhan, Alanya çevre yolunda da çalışmaların sürdüğünü kaydetti.ANTALYA'YA bugüne kadar yaptıkları yatırımların tutarı 11 milyar liraya yaklaştığını anlatan Bakan, "Antalya'yı yakın gelecekte İzmir'e otoyolla ve hızlı trenle bağlamayı da planlıyoruz. Bununla ilgili proje çalışmalarımız devam ediyor. Onları da önümüzdeki dönemde yatırım programına alarak yapım çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi