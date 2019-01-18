Pet şişeyi getiren kalemi götürüyor

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Antalya'nınMuratpaş ilçesi Antbirlik İlkokulu, çocuklarda geri dönüşüm bilincini aşılamak ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla 'Pet şişeyi getir kelemi götür' isimli proje başlattı. Okul Müdürü Mehmet Karsavurdan ve tüm öğretmenlerin desteği ile başlanılan proje kapsamında, okula getirilip teslim edilen plastik atıklar karşılığında öğrencilere kurşun kalem hediye ediliyor. Plastik atıklar ise belediye aracılığı ile geri dönüşüme gönderiliyor. Antbirlik İlkokulu, geri dönüşüm projesinin yanı sıra kıyafet yardımı projesi de yürütüyor. Öğrenciler Van'ın Muradiye ilçesindeki bir köy okulu öğrencileri için kıyafet topluyor.