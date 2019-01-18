Sosyal medyada Davraz tanıtımı

BUGÜN NELER OLDU

IspartaValisi'nin "Davraz'ı görülecekler listesine ekleyin" önerisi üzerine Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni alan sosyal medya fenomenlerini ağırladı. BAKA, THY ile işbirliği yaparak Davraz Kayak Merkezi'nin tanıtımı için 3 günlük tanıtım turu hazırladı. Tanıtım ve bilgilendirme programına 'bizevdeyokuz', 'yoldaolmak', 'gezimanya' ve 'travelin'man Turkey' temsilcilerinden oluşan 6 kişi katıldı. Fenomenler, Davraz'ın zirvesine çıkıp kayak ve snowboard yapıp görüntü ve fotoğraflarını paylaştı.