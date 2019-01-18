Sözünü yine tutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşan yerel seçim öncesi vaatleri bol keseden dağıtan CHP'li belediyeler ve başkan adayları emekçinin sırtına biniyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 2 bin 200 lira olarak uygulanacağını açıklaması sıcaklığını korurken, CHP'li Döşemealtı Belediyesi'nde ise personel evine ekmek götürmekte zorlanıyor. Yaklaşık 4 aydır maaş ödeyemediği ortaya çıkan Döşemealtı Belediyesi'ni, borçlanma yetkisi de kurtaramadı.CHP'li Belediye Başkanı Turgay Genç, meclisten borçlandırma yetkisi almasına rağmen bankalardan kredi alamayınca personelinin mağduriyetini gideremedi. CHP'li Genç, ocak ayı meclis toplantısında 13 milyon 750 bin lira borçlandırma yetkisi almasına rağmen kredi için kapı kapı dolaştığı bankalar kapıları yüzüne kapattı. Gen, ancak bir bankadan 2 milyon lira kredi alarak ödenmemiş maaşların bir kısmını yatırabildi.Borçlanma yetkisini 'belediye işçilerinin borçlarının tamamını ödeyeceği' sözünü vererek AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin de desteğiyle alan CHP'li Başkan Turgay Genç ve yönetimi yine sözünü tutmadı. Başkan Genç'in verdiği sözle umutlanan işçiler ise hesaplarına yatırılan paraları görünce şoke oldu. Borçlarını ödeyemeyip evlerine ekmek götüremeyen işçiler, hesabı sandıkta soracaklarını söyledi. Bankaların, kredi başvurularını belediyenin ekonomik yönden batık olması nedeniyle reddettiği iddia edildi.AK Parti Döşemealtı İlçe Başkanı Bekir Kıvrım, CHP'li belediyenin evlerine ekmek getirmek için çalışan işçileri mağdur etmeyi sürdürdüğünü söyledi. CHP'li belediyenin maddi anlamda batık olduğunu belirten Başkan Kıvrım, "Olan dişini tırnağına katarak çalışan işçilere oluyor. Belediye bankalardan kredi dileniyor. Eğer kaynak bulamazsa işçiler geçimlerini sağlayamayacak" dedi.