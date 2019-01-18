Yavru köpeğin kulağını kestiler

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Isparta'dasosak hayvanları besleyen gönüllüler tarafından yavru bir köpek sokakta kulakları kesilmiş halde bulundu. Ayazmana ve Halıkent Mahallesi arasında bulunan köpeğin 2.5 aylık yavru olduğunu belirlendi. Yaralı yavruyu Isparta Sokak Hayvanları (ISHAYKO) Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, veteriner hekime götürerek tedavi ettirdi.ISHAYKO Başkanı Asem, "Yavrunun kulaklarını makasla kesmişler ve bu şekilde bırakmışlar. Yaraları çok ağır. Uzun bir tedaviye ihtiyacı var" dedi. Köpeğin bakımını ve tedavisini üstlendiklerini kaydeden Asem, "İyileştikten sonra sahiplendireceğiz. İnşallah bu acılarını unutturan bir yuva buluruz" dedi.