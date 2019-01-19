Büyük değişim için 5 yıl yetti

BUGÜN NELER OLDU

SOSYAL medyada başlayan '10yearschallenge' akımına Antalya Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Magazin dünyasının önde gelen isimlerinin 10 yıl öncesi ve yeni fotoğraflarını birlikte paylaştığı akımda, Büyükşehir Belediyesi de üç projesi ile Antalya'nın değişen resmini ortaya koydu. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in de kendi hesabından yaptığı paylaşımlar, beğeni rekoru kırdı. Sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, yapılan değişimin 10 yıl içinde değil 5 yıllık Türel yönetimde yapıldığını hatırlattı.Vatandaş, "Bu 10 yıl değil 5 yıl akımı olmuş. Malum 5 yıl Mustafa Akaydın yüzünden boşa gitti. 5 yılda Antalya büyük bir dönüşüm yaşadı" değerlendirmesinde bulundu.Şarampol Caddesi'nin 2009 yılındaki fotoğrafını ve 'Efsane Geri Dönüyor' sloganıyla hayata geçen proje sonrası halini paylaşan Menderes Türel, 'fark ortada' dedirtti. En önemli yayalaştırma projelerinden olan Şarampol Projesi ile bir dönemin en önemli ticaret ve sosyal yaşam merkezi olan cadde, eski günlerine döndü. Bir diğer önemli yayalaştırma projesi olan Ali Çetinkaya'daki değişim de 10 yıl akımı kapsamında Antalyalılara sunuldu. Dünya'nın müze konseptli tek caddesi olan Ali Çetinkaya yenilenen yüzüyle çekim merkezi oldu.ANTALYA'DA değişimin yüzlerinden biri Konyaaltı Sahili oldu. Antalya'nın pırlanta gerdanlığı olan Konyaaltı Sahili'nde değişim, görenleri şaşırttı. Uluslararası İdeal Kent Ödülü'ne layık görülen çevreci proje kapsamında 30 bin metrekare beton alanın yeşil alana dönüştürüldü ve 7 bin yeni ağacın dikildi. Yaklaşık 1 milyon 100 bin metrekarelik proje 5.5 aylık rekor bir sürede tamamlandı.