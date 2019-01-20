3 puan rahatlatır

Aytemiz Alanyaspor bugün evinde ligde 9. sıradaki rakibi Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. 3 puan parolasıyla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da sahaya çıkacak olan turuncu-yeşilliler, hedefine ulaşırsa puanını 21'e çıkaracak.
Şimşekler, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından 3 puan alarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor. OZAN TUFAN İLK 11'DE Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Ozan Tufan'ı Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Ozan geride kalan 2018 yılında tek bir resmi maça bile çıkamamıştı.
Devre arası kampında sıkı bir çalışma
yapan ve Kasımpaşa ile oynanan kupa
maçının ikinci yarısında Taha Yalçıner'in
yerine oyuna girerek sahada kaldığı
27 dakikada iyi bir performans
sergileyen deneyimli oyuncu,
taraftarlardan ve teknik heyetten
tam not almıştı. TAKIMDA İKİ EKSİK VAR
Aytemiz Alanyaspor'da bugün sahaya süreceği maç kadrosunda kırmızı kart cezalısı olan Welinton ve sakatlığı bulunan Sackey yer almayacak.
Dün öğleden sonra son kez antrenman yapan turuncu yeşilliler kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. HAKEM METE KALKAVAN FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmaya taraftarlar için bugün saat 14.00'den itibaren stadyuma her 30 dakikada bir halk otobüsü seferleri düzenlenecek.
Otobüsler
ALKÜ Hastanesi girişindeki duraktan
kalkacak.