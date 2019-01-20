3 puan rahatlatır

BUGÜN NELER OLDU

Aytemiz Alanyaspor bugün evinde ligde 9. sıradaki rakibi Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak.Şimşekler, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından 3 puan alarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.Devre arası kampında sıkı bir çalışmayapan ve Kasımpaşa ile oynanan kupamaçının ikinci yarısında Taha Yalçıner'inyerine oyuna girerek sahada kaldığı27 dakikada iyi bir performanssergileyen deneyimli oyuncu,taraftarlardan ve teknik heyettentam not almıştı.Aytemiz Alanyaspor'da bugün sahaya süreceği maç kadrosunda kırmızı kart cezalısı olanDün öğleden sonra son kez antrenman yapan turuncu yeşilliler kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.OtobüslerALKÜ Hastanesi girişindeki duraktankalkacak.