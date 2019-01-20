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3 puan rahatlatır

Aytemiz Alanyaspor sahasında bugün Demir Grup Sivasspor’u ağırlayacak. Saat 16.00’da başlayacak maç için belediye otobüs seferleriyle taraftarları stada taşıyacak

Giriş Tarihi: 20.1.2019
3 puan rahatlatır
Aytemiz Alanyaspor bugün evinde ligde 9. sıradaki rakibi Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak. 3 puan parolasıyla Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 16.00'da sahaya çıkacak olan turuncu-yeşilliler, hedefine ulaşırsa puanını 21'e çıkaracak. Şimşekler, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasından 3 puan alarak ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

OZAN TUFAN İLK 11'DE
Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak transfer edilen Ozan Tufan'ı Sivasspor'a karşı ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Ozan geride kalan 2018 yılında tek bir resmi maça bile çıkamamıştı. Devre arası kampında sıkı bir çalışma yapan ve Kasımpaşa ile oynanan kupa maçının ikinci yarısında Taha Yalçıner'in yerine oyuna girerek sahada kaldığı 27 dakikada iyi bir performans sergileyen deneyimli oyuncu, taraftarlardan ve teknik heyetten tam not almıştı.

TAKIMDA İKİ EKSİK VAR
Aytemiz Alanyaspor'da bugün sahaya süreceği maç kadrosunda kırmızı kart cezalısı olan Welinton ve sakatlığı bulunan Sackey yer almayacak. Dün öğleden sonra son kez antrenman yapan turuncu yeşilliler kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

HAKEM METE KALKAVAN
FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği karşılaşmaya taraftarlar için bugün saat 14.00'den itibaren stadyuma her 30 dakikada bir halk otobüsü seferleri düzenlenecek. Otobüsler ALKÜ Hastanesi girişindeki duraktan kalkacak.
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3 puan rahatlatır
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