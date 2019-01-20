Alnından vurdu kendini savundu

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ANTALYA'DA 2 Eylül tarihinde Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi 23 yaşındaki Muratcan Öztürk'ün öldürülmesiyle ilgili dava başladı. Çorbacıdan çıkışta Özürk'ü alının ortasından vurarak öldüren güvenlik görevlisi 29 yaşındaki Bülent Keme, ilk kez hakim karşısına çıktı. Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma kapalı yap;ıldı.Mahkeme Başkanı, katil zanlısı Keme'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldığını belirterek savunma yapmasını istedi. 2002 yılında da cinayet işleyen ve 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olan Keme, "Kendimi ve arkadaşlarımı koruma amaçlı havaya ateş ettim"diye kendini savundu.