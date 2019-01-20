Görmeyenlerin umudu

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ANTALYA Bilim ve Sanat Merkezi'ndeki (BİLSEM) özel yetenekli öğrenciler görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak için gözlük üretti. Öğrencilerin 'Gören gözler gözlüğü' adını verdiği cihaz görme engellilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak.BİLSEM'Lİ dahi öğrencilerin görme engelliler için ürettikleri gözlük alanında dünyada bir ilk oldu. Buket Naz Zeren ve Hakan Eroğlu isimli iki öğrencinin mucidi olduğu 'Gören gözler gözlüğü' yerleştirilen kamera sayesinde görüntüyü hafızaya alıyor, işleyerek sese çeviriyor ve kulaklık aracılığı ile engelli bireye iletiyor. TÜBİ- TAK'a yarışmasına için gönderilen buluşun en büyük özelliği bakıldığı alandaki tabela, kitap, bilgisayar gibi ortamdaki yazıları algılayıp sese çeviriyor olması.BILIM ve Teknoloji Öğretmeni İbrahim Kuru, gözlüğün ilerleyen dönemlerde daha da geliştirileceğini söyledi. Öğrencilerinin gözlüğe sensor eklemek istediklerini anlatan Kuru, "Bunun sayede gözlük trafik ışıklarındaki renkleri de algılama özelliğine kavuşacak. Öğrencilerimiz şimdi bunun üzerinde yoğun bir çalışma yapıyorlar" dedi.BİLSEM'de eğitim gören dahi öğrenciler, sadece yazıyı algılayan gözlük değil birde 'Öz Türkçe yaşayın klavyesi' icat etti. Sueda Sarı ve Sadık Kemal Erdem isimli iki öğrenci, Türk dilindeki bozulmaları engellemek için yapılan klavyenin yazılımını geliştirdi. TÜBİTAK'a gönderilen proje sayesinde özellikle telefondan mesajlaşma ve sosyal medyada konuşma dilinde kullanılan 'slm, nbr' gibi kısaltmaları önleyecek. Klavye her bir yabancı sözcüğün Türkçe karşılığını ve anlamını anında gösterebiliyor.