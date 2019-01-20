Güzellik için ince dokunuş

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SEKTÖRÜNDE Türkiye ve Avrupa'daki başarılarıyla dikkat çeken güzellik uzmanı Emsal Doğan Antalyalı kadınlarla bir araya geldi. Emsal Doğan ile buluşmaya kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Emsal Doğan Güzellik Salonlarının Antalya Şubesi işletmecisi Filiz Müge Ocak, "Protez tırnak, kalıcı oje, kalıcı makyaj uygulamaları, cilt bakımı, zayıflama üniteleri, manikür, pedikür, makyaj, ipek kirpik ve kirpik lifting uygulamaları yapacağız Kısacası bir güzellik salonunda olması gereken tüm donanıma sahibiz" dedi.Ünlü güzellik uzmanı Emsal Doğan ise, "Antalya'nın benim için çok özel bir yeri var. Çok sevdiğim bu şehirde bir şube açtığımız için çok mutluyum. Doğal güzelliğinin altını çizmek isteyen tüm hanımları bekliyoruz" dedi. Emsal Doğan gün boyu Antalyalı hanımlara yaptığı uygulamalarla da dikkat çekti.