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Kanada’da tanıtımı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Kanada’da Antalya tanıtımı
ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mevlüt Yeni tarafından Antalya'da misafir edilen Kanadalı Gazeteciler Randy Van Der Starren ve Dan Donovan'ın çektiği fotoğraflar, yılda 25 milyon yolcunun kullandığı Kanada'nın Toronto Pearson Havalimanı'nda gösterilmeye başladı. Başkan Yeni, "Geçtiğimiz cuma günü gösterime giren Antalya fotoğrafların havalimanında döndüğü yerin 1 haftalık ücreti 15 bin dolar iken, biz Antalya'nın bu muhteşem tanıtımı için hiç para ödemiyoruz. Fotoğraflar 6 ay boyunca yolcuların beğenisine sunulacak" dedi. Yeni, Starren ve Donovan ile Türkiye'nin Toronto Başkonsolosu Erdeniz Şen'i ziyaret etti.
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Kanada’da Antalya tanıtımı
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