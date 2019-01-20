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Kar ve bahar sevinci yaşandı

, Toroslardan kamyonlarla kar getirdi. Çocuklar karda eğlenip erken gelen baharın tadını çıkardı

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Kar ve bahar sevinci yaşandı
ANTALYA'DA Gazipaşa Belediyesi, karnelerine alan öğrenciler için taşıma karla şenlik düzenledi. Toroslardan kamyonlarla taşınan tonlarca kar, Gazipaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'na döküldü. Belediye tarafından düzenlenen kar şenliğine çok sayıda öğrenci, velisiyle katıldı. Karın üzerinde oynayan, kardan adam yapan çocuklar renkli görüntüler oluşturdu.

İLK DEFA KAR GÖRDÜLER
Katılımcılarla kartopu oynayan Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, karne hediyesi olarak kar şenliğini düzenlediklerini belirterek, "Bir tarafta denize giriliyor diğer tarafta kar topu oynanıyor" dedi. Öğrencilerden Eylül Baysal ise ilk kez kar topu oynadığını, arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini ifade etti.

BAHAR ERKEN GELDİ
Türkiye'nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları etkili olurken, Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde adeta bahar yaşanıyor. Bahçe ve kırlarda rengarenk çiçeklerin açtığı Gazipaşa'da çocuklar çiçek toplamanın keyfini yaşadı. Şarkılarla eğlenen çocukların, çiçeklerin içinden "Türkiye'de kar, Antalya'da bahar. İyi tatiller" mesajı ilgi çekti.
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