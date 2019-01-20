Küçük hesaplar yapmayın

BUGÜN NELER OLDU

ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali 1 ve tadilat çalışmaları devam eden Dış Hatlar Terminali 2'yi inceledi. Ersoy, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş Genel Müdürü Deniz Varol'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yenileme ve genişletme çalışmalarının yapıldığı terminalin yeni sezon öncesi hazırlıkların tamamlanacağı bildirildi. Ersoy'a, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da eşlik etti.Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, daha sonra AKTOB'un geleneksel ocak ayı turizm sektör temsilcileri buluşmasına katılıp sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Akra Barut Otel'deki toplantıda, 2018 yılının sayısal olarak çok güzel geçtiğini bildiren Bakan Ersoy, geçtiğimiz sezon beklentilerin üzerinde bir turizm sezonu geçtiğini kaydetti. 2019'un verilerinin de oldukça çarpıcı ve güzel olduğuna dikkat çeken Ersoy, "Rakamlar ciddi yükselişte. Bu gidişte 2018'deki benzer büyümeyi 2019'da da yakalayacağız gibi duruyor" dedi."Fonu güzel destekliyoruz ama otelcilerin ödeyeceği pay yüksek" diye söylemler aldıklarını kaydeden Ersoy, "Bunu terk etmemiz lazım. 'Ne yaparsa devlet yapsın, biz ondan nemalanalım' diye düşünce var. Bu politika olabilir ama sonuçlarını çok geç alırız. Devletin sınırsız kaynağı yok. Bir yerde ışık görüyorsak bizim artık çok hızlı hareket etmemiz lazım. Çok vakit kaybettik. Küçük hesaplar peşinde koşuyorsak, inanın ne benim bakanlığım sırasında görürüz ne de benim torunlarım görür" dedi. Bakan Ersoy, hala bakanlığa aracılar göndererek hizmet almaya çalışan yatırımcılar olduğunu kaydederek, buna gerek olmadığını kaydederek konuşmasına şöyle devam etti: "Turizm Bakanlığı'nı aracılarla hizmet veren bakanlık gibi görmekten vazgeçin. Dosyanız varsa hızlı bir şekilde sonuçlanacak. Hiçbir engel bırakmayacağız."KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "5 yıl içinde turist sayısını da arttıracağız. Hem turist sayısını arttırmaya devam edeceğiz, hem de gelirimizi bin dolara getireceğiz. Çok iddialı bir hedefti" diye konuştu, Turizmcileri uyaran Bakan, "Kışın peynir ekmek fiyatına otel satıyorsunuz. Olmaz o şekilde" diyerek arttırmaları yönünde uyarıda bulundu. Ersoy, "Mutlaka fiyatlarınızı arttırmanız gerekiyor. Ama fiyat arttırmak güzel de fiyat aratırken konseptinize bir şey - ler eklemeniz gerekiyor" dedi.