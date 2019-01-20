Mal canın yongası

BUGÜN NELER OLDU

ANTALYA'NIN Aksu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle alabora olan teknesini kurtarmaya çalışan Gürcan Gebeş, ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Aksu ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle 4 balıkçı teknesi alabora oldu. Bir balıkçı, emekli maaşıyla aldığı teknesini vinç yardımıyla çıkarmak için soğuk suya girerek ölümüne mücadele verdi.Aksu Çayı'nda teknesi suya gömülen 62 yaşındaki Gürcan Gebeş, vinç ile teknesini çıkarmak için yoğun çaba harcadı. Kar suyu ile beslenen 5 derecelik çaya giren Gebeş, zincirleri bağlamak için uğraştı. Gebeş'in teknesi 2 saatlik çalışmanın ardından kıyıya çekildi. Teknesinin kurtarılmasını endişeli gözlerle izleyen Gürcan Gebeş, üşüyünce battaniye ile sarıldı. Gebeş'in emekli ikramiyesi ile aldığı teknenin masrafının yaklaşık 10 bin lira olduğu öğrenildi.