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Minik eller domates üretti

Giriş Tarihi: 20.1.2019
Minik eller domates üretti
AKDENIZ Üniversitesi öğretim üyeleri TÜBİTAK 4004- 'Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Projesi' kapsamında ilköğretim öğrencileriyle birlikte gerçekleştirdikleri 'Minik Ellerle Yerli Domatesler Projesi'ni tamamladı. Proje, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Kabaş'ın başkanlığında 6 kişilik öğretim üyesi ekibi tarafından gerçekleştirildi. Proje sorumlusu Kabaş, "Projeye ilk başladığımızda çocuklarımızın birçoğu toprağa dokunmak bile istemiyorlardı. Yedikleri domateslerin, meyvelerin, sebzelerin marketlerde, manavlarda, kutularda, ambalajlarda yetişmediğini, her birinin toprakla bir bağı olduğunu gördüler" dedi.
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Minik eller domates üretti
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