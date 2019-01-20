Okul birincilerine 5 yıldızlı tatil

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Başarılı Öğrenciye 5 Yıldızlı Tatil' projesi ile 2018-2019 öğretim yılı 1. döneminde 790 okul dönem birincisi ve 1580 yakını olmak üzere toplam 2 bin 370 kişiyi 3 günlüğüne 5 yıldızlı otelde tatile gönderdi. Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk'ün katıldığı törende Başöğretmen Atatürk Ortaokulu dönem birincisi Cansu Badel Güler'e temsili hediye çeki verildi.Antalya Valisi Münir Karaloğlu Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yıldır uyguladığı proje ile başarılı öğrenciler ve ailelerinin 5 yıldızlı otellerde misafir edildiğini söyledi. Karaloğlu, eğitime verdiği destekten dolayı Başkan Türel'i kutladığını ifade etti. Ailesiyle birlikte tatil yapmanın heyecanını yaşayacağını söyleyen Cansu Badel Güler, "Ailem de benimle gurur duyuyor. Unutulmaz bir tatil olacak" dedi.