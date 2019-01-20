Ölümüne balık sevdası

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Antalya'da falezler üzerinde balık tutma sevdası ölümlere yol açarken yapılan uyarılara aldırış etmeyenler ölümlü burun buruna geliyor. Muratpaşa ilçesinde balık tutmak için falezlere inen amatör balıkçı Hakan Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kayaların üzerine düşerek ağır yaralandı.Olay, önceki gün aat 15.30 sıralarında Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Hakan Bircan balık tutmak için bölgeye geldi. kayalıklar arasından geçmek isteyen Bircan, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda yatan Bircan'a itfaiye ve sağlık ekipleri güçlükle ulaştı. Ağır yaralandığı belirlenen Bircan, kayalıklardan ardan alınarak, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı'na, oradan da tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.Olay sırasında Hakan Bircan'ın yanında olduğunu söyleyen amatör balıkçı Mehmet Altuntaş, "Diğer kayanın ucuna gitmek istediğini söyledi. Kendisini uyardım, 'gitme' dedim. Ama dinlemedi. Çıkmasıyla düşmesi bir oldu" dedi.