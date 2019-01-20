Sahnede romantizm

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ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (DOB), sezon prömiyerini gerçekleştirdiği dünyaca ünlü 'Çardaş Prensesi' operetini sahneleyecek. Macar besteci Emmerich Kalman'ın 'en başarılı yapıtı' olarak nitelendirilen operet, 22 Ocak'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan ve metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan eser, Aydın Gün'ün çevirisiyle Türkçe olarak seslendirilecek. 1950 YILI ESENTISIEserin orkestrasını şef Hakan Kalkan yönetirken, korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı. 1950 romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahnelenen eserin tasarımı Nursun Ünlü, koreografi Serhat Nüfusçu'nun ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'nin imzasını taşıyor. İki perdlik eserde 'Sylva Varescu' rolünü Sema Çavuşoğlu Suna, 'Edwin Ronald' rolünü Atay Ergezen canlandıracak.