20 0 metrelik hamsi kuyruğu

Antalya'da Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlar hamsi yemek için uzun kuyruklar oluşturarak, saatlerce o kuyrukta bekledi. Antalya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hamsi yemek için uzun uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saatlerce o kuyrukta bekledi. Sanatçı Mustafa İlhan'ın sahne aldığı festivalde, sırada beklemeyen vatandaşlar ise horon eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi. 2 SAAT BEKLEDİLER
Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivale, Antalya'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra, Antalyalılar da yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Nalan Memişoğlu, "Hemen hemen 2 saate yakın sırada bekliyoruz. Arkadaş edindik o sırada da. Organizasyona emek verenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 1 saat sırada bekleyen Şükran Dal ise işin ucunda hamsi olduğu için beklemenin sıkıcı olmadığını söyledi.