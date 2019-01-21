20 0 metrelik hamsi kuyruğu

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Antalya'da Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlar hamsi yemek için uzun kuyruklar oluşturarak, saatlerce o kuyrukta bekledi. Antalya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hamsi yemek için uzun uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saatlerce o kuyrukta bekledi. Sanatçı Mustafa İlhan'ın sahne aldığı festivalde, sırada beklemeyen vatandaşlar ise horon eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivale, Antalya'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra, Antalyalılar da yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Nalan Memişoğlu, "Hemen hemen 2 saate yakın sırada bekliyoruz. Arkadaş edindik o sırada da. Organizasyona emek verenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 1 saat sırada bekleyen Şükran Dal ise işin ucunda hamsi olduğu için beklemenin sıkıcı olmadığını söyledi.