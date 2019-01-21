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20 0 metrelik hamsi kuyruğu

’da düzenlenen izdiham yarattı. Hamsi için uzun kuyruklar oluşturan Antalyalılar saatlerce sırada bekledi

Giriş Tarihi: 21.1.2019
20 0 metrelik hamsi kuyruğu
Antalya'da Hamsi Festivali'ne katılan vatandaşlar hamsi yemek için uzun kuyruklar oluşturarak, saatlerce o kuyrukta bekledi. Antalya Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen Hamsi Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Hamsi yemek için uzun uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saatlerce o kuyrukta bekledi. Sanatçı Mustafa İlhan'ın sahne aldığı festivalde, sırada beklemeyen vatandaşlar ise horon eşliğinde eğlenceli zaman geçirdi.

2 SAAT BEKLEDİLER
Muratpaşa Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen festivale, Antalya'da yaşayan Karadenizlilerin yanı sıra, Antalyalılar da yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan Nalan Memişoğlu, "Hemen hemen 2 saate yakın sırada bekliyoruz. Arkadaş edindik o sırada da. Organizasyona emek verenlere çok teşekkür ediyorum" dedi. Yaklaşık 1 saat sırada bekleyen Şükran Dal ise işin ucunda hamsi olduğu için beklemenin sıkıcı olmadığını söyledi.
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20 0 metrelik hamsi kuyruğu
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