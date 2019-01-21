Acil durumda araç trafiğine kapalıyız

Antalya'nın
bazı
mahallelerinde
vatandaşların
araçlarını gelişi
güzel park
etmeleri olası
bir faciaya davetiye
çıkarıyor.
Dar sokakların yoğun olduğu Balbey,
Haşim İşcan ve Kaleiçi'nde mahallelerinde
bilinçsizce yapılan parklar
acil bir durumda itfaiye ve ambulansın
girmesini engelliyor.
Mahalle muhtarları
defalarca uyarmalarına
rağmen sonuç elde edemediklerini
belirtiyor. ŞİKAYET ÇOK
Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey ve Haşim İşcan Mahallesi ile Kaleiçi'nde her gün aynı manzara yaşanıyor. Bir araç geçebilecek genişteki sokaklarda kural tanımayan sürücüler araçlarını park ederek yolu kapatıyor. Mahallelerinde hemen her gün yaşanan park probleminden rahatsızlık duyan muhtarlar durumdan şikayetçi. Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, hatalı park eden sürücüleri sosyal medya hesabında paylaşarak uyarıyor. Uyaroğlu, "Bazen vatandaşlar araçlar yüzünden evlerine bile giremiyor" dedi. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da vatandaşları bilinçsiz park konusunda uyardı.