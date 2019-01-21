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Acil durumda araç trafiğine kapalıyız

Sokakların dar olduğu Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi’nde bilinçsiz park eden araçlar itfaiye ve ambulanslara geçit vermiyor

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Acil durumda araç trafiğine kapalıyız
Antalya'nın bazı mahallelerinde vatandaşların araçlarını gelişi güzel park etmeleri olası bir faciaya davetiye çıkarıyor. Dar sokakların yoğun olduğu Balbey, Haşim İşcan ve Kaleiçi'nde mahallelerinde bilinçsizce yapılan parklar acil bir durumda itfaiye ve ambulansın girmesini engelliyor. Mahalle muhtarları defalarca uyarmalarına rağmen sonuç elde edemediklerini belirtiyor.

ŞİKAYET ÇOK
Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey ve Haşim İşcan Mahallesi ile Kaleiçi'nde her gün aynı manzara yaşanıyor. Bir araç geçebilecek genişteki sokaklarda kural tanımayan sürücüler araçlarını park ederek yolu kapatıyor. Mahallelerinde hemen her gün yaşanan park probleminden rahatsızlık duyan muhtarlar durumdan şikayetçi. Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, hatalı park eden sürücüleri sosyal medya hesabında paylaşarak uyarıyor. Uyaroğlu, "Bazen vatandaşlar araçlar yüzünden evlerine bile giremiyor" dedi. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da vatandaşları bilinçsiz park konusunda uyardı.
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Acil durumda araç trafiğine kapalıyız
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