Acil durumda araç trafiğine kapalıyız

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nınbazımahallelerindevatandaşlarınaraçlarını gelişigüzel parketmeleri olasıbir faciaya davetiyeçıkarıyor.Dar sokakların yoğun olduğu Balbey,Haşim İşcan ve Kaleiçi'nde mahallelerindebilinçsizce yapılan parklaracil bir durumda itfaiye ve ambulansıngirmesini engelliyor.Mahalle muhtarlarıdefalarca uyarmalarınarağmen sonuç elde edemediklerinibelirtiyor.Muratpaşa ilçesinde bulunan Balbey ve Haşim İşcan Mahallesi ile Kaleiçi'nde her gün aynı manzara yaşanıyor. Bir araç geçebilecek genişteki sokaklarda kural tanımayan sürücüler araçlarını park ederek yolu kapatıyor. Mahallelerinde hemen her gün yaşanan park probleminden rahatsızlık duyan muhtarlar durumdan şikayetçi. Balbey Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, hatalı park eden sürücüleri sosyal medya hesabında paylaşarak uyarıyor. Uyaroğlu, "Bazen vatandaşlar araçlar yüzünden evlerine bile giremiyor" dedi. Haşim İşcan Mahalle Muhtarı Halil Ay da vatandaşları bilinçsiz park konusunda uyardı.