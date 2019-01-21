‘Balenin Yıldızları’ Antalya’da buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da düzenlenen 'Balenin Yıldızları Gala Gecesi' programına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şef Bujor Hoinic yönetimindeki Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) Orkestrası eşliğinde gerçekleştirilen galada Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin ve Antalya'dan devlet sanatçıları sahne aldı.Bale repertuarının en seçkin eserlerinden sevilen bölümlerin sahneye taşındığı program beğeni topladı. Ayşe Fidanlık tarafından sahneye koyulan programın ilk bölümünde balenin önde gelen tanınmış örnekleri olan 'Romeo ve Juliet', 'Fındıkkıran' ve 'Giselle' sahnelendi.Işık tasarımı Mustafa Eski'ye ait olan programın ikinci bölümü, iki sezon boyunca kapalı gişe sahnelenen 'Kuğu Gölü' balesi ile başladı. Ardından 'Le Corsaire' ve 'Don Kişot' balesi sahne aldı. Programın kapanışı ise 2016 yılında Antalya'da prömiyeri gerçekleştirilen 'Danzon' eseriyle yapıldı. İzleyiciler, sanatçıları uzun süre ayakta alkışladı.