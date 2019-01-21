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Birlikte ‘zehir’i yendiler

Madde bağımlılığını birlikte yenen Fatih ve çifti, şimdi bekledikleri bebekleri ile hayatlarına yeni bir başlangıç yaptı

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Birlikte ‘zehir’i yendiler
Antalya'da madde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik kurulan bir derneğin üyesi olan Fatih (27) ve Ayşenur Yüzügüler (24) çiftinin hayat hikayesi mutlu sona doğru gidiyor. Şu anda bir de bebek bekleyen çift, o bataklıktan nasıl çıktılarını anlattı.

BATAKTAN ÇIKTILAR
Ayşenur Yüzügüler, uyuşturucu nedeniyle şirketlerini batırdıklarını, evlerini sattıklarını belirterek, en büyük yıkımı ise 3 yıl önce iki kez düşük yaparak yaşadığını anlattı. 4 aylık hamile olduğunu belirten Ayşe Yüzügüler, "Hayata adeta yeniden başladık" dedi. Fatih Yüzügüler ise "Eşim bir gün tatlı istedi. Cebimde bir lira bile yoktu. O an hayatımı düzeltmem gerektiğini fark ettim" dedi.
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Birlikte ‘zehir’i yendiler
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