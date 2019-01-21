Birlikte ‘zehir’i yendiler

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'damadde bağımlılığıyla mücadeleye yönelik kurulan bir derneğin üyesi olan Fatih (27) ve Ayşenur Yüzügüler (24) çiftinin hayat hikayesi mutlu sona doğru gidiyor. Şu anda bir de bebek bekleyen çift, o bataklıktan nasıl çıktılarını anlattı.Ayşenur Yüzügüler, uyuşturucu nedeniyle şirketlerini batırdıklarını, evlerini sattıklarını belirterek, en büyük yıkımı ise 3 yıl önce iki kez düşük yaparak yaşadığını anlattı. 4 aylık hamile olduğunu belirten Ayşe Yüzügüler, "Hayata adeta yeniden başladık" dedi. Fatih Yüzügüler ise "Eşim bir gün tatlı istedi. Cebimde bir lira bile yoktu. O an hayatımı düzeltmem gerektiğini fark ettim" dedi.