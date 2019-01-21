Boğaçayı yeni yüzüyle tam not aldı

BUGÜN NELER OLDU

AntalyaBüyükşehir Belediyesi, Boğaçayı Projesi ilk etap çalışmalarını tamamladı. Belediye şirketi ANTEPE'nin yürüttüğü rekreasyon çalışması ile Boğaçayı bambaşka bir görünüme büründü. Bataklıktan yaşam alanına dönüşen Boğaçayı, kartpostalları süsleyecek görünümü ile büyüledi. Mevcut tüm ağaçların korunduğu projede yeni 2 bin 300 ağaç ve 300 bin çalı bitkisi dikildi.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in vizyon projeleri arasında yer alan proje kapsamında Boğaçayı'nın denizle buluştuğu alanın doğusunda ve batısında toplam bin 200 metre uzunluğunda çevre düzenlemesi gerçekleştirildi. Yürüyüş yollarının yanı sıra, Konyaaltı Sahil Projesi'ndeki bisiklet yolu ile bütünleşen 650 metrelik bisiklet yolu düzenlendi. Ahşap seyir terası, gölgelikler ve oturma alanlarının yanı sıra, alanda çocuk oyun alanları, basketbol sahası, sokak antrenman parkuru da yapıldı. Sisli kuru havuz yapılırken, amatör balıkçılar için 4 noktada balık tutma yeri oluşturuldu.Boğaçayı Projesi ışıl ışıl aydınlatması ile gecesi ayrı, gündüzü ayrı güzel bir görünüme kavuştu ve çekim merkezi haline geldi.