İguanaların gönüllü annesi

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Birçokkişi tarafından soğuk görüntüsü nedeniyle ürkütücü bulunan iguanaların, Antalya'da eski manken Elif Varsak'la ilişkisi görenleri şaşırtıyor. Bir mankenlik ajansında yer alan 8 iguanayı Varsak elleriyle besliyor. Aynı zamanda ajansta koordinatörlük yapan Elif Varsak, "Onlara ayrı bir sevgim var" dedi. İguanaların ajansın Alman kökenli fotoğrafçısı Michael Maeyer'a ait olduğuna değinen Elif Varsak, "2 yetişkin ve 30'un üzerinde yavru vardı. Çoğu çalındı. 8 yavru kaldı. Anne ve babaları çalındığı için öksüz büyüyorlar" dedi.