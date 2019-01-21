Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kardeşlerin ‘anne’ kavgası kanlı bitti

Kardeşlerin ‘anne’ kavgası kanlı bitti

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Kardeşlerin ‘anne’ kavgası kanlı bitti
Antalya'da üvey kardeşler arasında 'Seni benim annem büyüttü7 lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Uğur Y. yaralandı. Üvey kardeşi Mustafa C. ise gözaltına alındı. Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 07 ADE 525 plakalı otomobil ile Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi.

İKİ KEZ BIÇAKLADI
Uğur Y. ve Mustafa C. arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine tartışma çıktı. İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti. Ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.'yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mustafa C. ise gözaltına alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kardeşlerin ‘anne’ kavgası kanlı bitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN