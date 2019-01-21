Kardeşlerin ‘anne’ kavgası kanlı bitti

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Antalya'da üvey kardeşler arasında 'Seni benim annem büyüttü7 lafı üzerine çıkan bıçaklı kavgada, Uğur Y. yaralandı. Üvey kardeşi Mustafa C. ise gözaltına alındı. Olay, Konyaaltı ilçesi Altınkum Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. 07 ADE 525 plakalı otomobil ile Konyaaltı Sahili'ne gelen 4 kişi, burada vakit geçirdi.Uğur Y. ve Mustafa C. arasında 'Seni benim annem büyüttü' lafı üzerine tartışma çıktı. İkili otomobilden inerek cadde üzerinde kavga etti. Ardından Mustafa C. otomobilde bulunan bıçağı alarak Uğur Y.'yi sol bacağından ve sol karın boşluğundan bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Uğur Y.'yi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Mustafa C. ise gözaltına alındı.