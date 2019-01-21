Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

BUGÜN NELER OLDU

Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarının ilk maçında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını vurguladı. Korkmaz,dedi.Sakat ve cezalı oyuncularının olması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, mevcut kadroyla sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.