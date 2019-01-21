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Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Giriş Tarihi: 21.1.2019
Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin
Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarının ilk maçında istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını vurguladı. Korkmaz, "Sergilenen futbola göre bizim için 1 puan iyi diyebilirim. Kazanamıyorsak kaybetmeyeceğiz. Bir puanın gelecek haftalarda işimize yarayacağını düşünüyorum" dedi.

BU KADROYLA BU KADAR
Sakat ve cezalı oyuncularının olması nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Korkmaz, mevcut kadroyla sahada en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Antalya, gelecek hafta Konya deplasmanında olacak.
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