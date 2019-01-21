Kızlardan iç sahada ilk mağlubiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde üst sıraları zorlayan Antalyaspor Voleybol Takımı, iç sahadaki ilk mağlubiyetini Alaşehir Belediyesi'ne karşı aldı. Antalya Spor Salonu'nda oynanan mücadelede kırmızı-beyazlılar, rakibine 21-25, 21-25 ve 20-25'lik setlerle 3-0 mağlup oldu. Filenin Akrepleri, zirve mücadelesi yaptığı rakibine yenilerek önemli bir avantajı kaybetti.
Ligin 18. haftasını bay geçecek Antalyaspor, 19. haftada ise 2 Şubat'ta Ateş Çelik Bergama Belediyesi'ne konuk olacak.