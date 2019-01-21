Şimşekler çaktı

Spor Toto Süper Lig'in son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına hızlı başladı. Son iki maçını kazanan Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Alanyaspor, maçı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı.
Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, henüz 1. dakikada gole çok yaklaştı. Cisse'nin ortasında Junior Fernandes'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. 10. dakikada Douglas'ın kafayla topu kale çizgisinden çıkarmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Alanyaspor, aradığı golü 35. dakikada penaltı ile buldu. Djalma Campos, kendi kazandırdığı penaltıyı gole çevirdi: 1-0. Karşılaşmada ilk yarının uzatma dakikalarında ise sahneye Junior Fernandes çıktı. Efecan Karaca'nın ortasını arka direkte Fernandes gole çevirdi: 2-0.
İkinci yarıda ise Sivasspor gol arayan taraftı. 53'üncü dakikada gole çok yaklaşan Sivasspor'da Rybalka'nın plase vuruşu direkten döndü. YALÇIN: ALDIĞIMIZ RİSKE DEĞDİ
İkinci yarı oyuna giren Ozan Tufan, Alanyaspor'a hız getirdi. Yeni takımında 443 gün sonra ilk kez lig maçına çıkan Ozan, 63 ve 81'inci dakikalarda iki kez golü denedi ancak kaleci Tolgahan Acar'ı geçemedi. Maç sonrası Sergen Yalçın, "Ofansif bir kadroyla sahaya çıkarak, risk aldık ve üç puanı hanemize yazdırarak karşılığını aldık" dedi. FERNANDES YİNE ATTI
Sivasspor maçında takımının ikinci golünü atan Fernandes son 6 maçtaki gol sayısını 4'e çıkarttı. Daha önceki 8 karşılaşmada sadece bir gol atabilen Şilili oyuncu, daha sonraki maçlarda ise takımının en kilit oyuncusu oldu. Junior Fernandes, son 5 maçta 4 gol 1 asistle oynadı. Karşılaşmaın ilk dakikalarında da Fernandes'in bir topu da direkten döndü. ALANYA ŞANSSIZ GİDİŞE SON VERDİ
Süper Lig'de dördüncü kez Sivasspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, şanssızlığı yendi. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan turuncu- yeşilliler, Sivasspor'a karşı ilk galibiyetini aldı. Süper Lig'de üç maçtır berabere kalan Alanyaspor'da bu galibiyetle birlikte beraberlik serisi de bozulmuş oldu. KALE GOLE KAPANDI
Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 9 iç saha maçında 5. kez kalesini gole kapattı. 9 maçta sadece 4 gol yiyen Alanyaspor, geleneğini Sivasspor karşısında da sürdürdü. Evindeki son 3 Süper Lig maçını 1 galibiyet ve 2 beraberlikle kaybetmeden tamamlayan Güney ekibi, evinde yine yenilmedi.