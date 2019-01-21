Şimşekler çaktı

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'in son 4 maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Aytemiz Alanyaspor, ligin ikinci yarısına hızlı başladı.Maça hızlı başlayan Aytemiz Alanyaspor, henüz 1. dakikada gole çok yaklaştı. Cisse'nin ortasında Junior Fernandes'in kafa vuruşunda top yan direkten döndü. 10. dakikada Douglas'ın kafayla topu kale çizgisinden çıkarmasıyla hayal kırıklığı yaşayan Alanyaspor, aradığı golü 35. dakikada penaltı ile buldu.İkinci yarıda ise Sivasspor gol arayan taraftı. 53'üncü dakikada gole çok yaklaşan Sivasspor'da Rybalka'nın plase vuruşu direkten döndü.İkinci yarı oyuna giren Ozan Tufan, Alanyaspor'a hız getirdi. Yeni takımında 443 gün sonra ilk kez lig maçına çıkan Ozan, 63 ve 81'inci dakikalarda iki kez golü denedi ancak kaleci Tolgahan Acar'ı geçemedi. Maç sonrası Sergen Yalçın,Sivasspor maçında takımının ikinci golünü atan Fernandes son 6 maçtaki gol sayısını 4'e çıkarttı. Daha önceki 8 karşılaşmada sadece bir gol atabilen Şilili oyuncu, daha sonraki maçlarda ise takımının en kilit oyuncusu oldu. Junior Fernandes, son 5 maçta 4 gol 1 asistle oynadı. Karşılaşmaın ilk dakikalarında da Fernandes'in bir topu da direkten döndü.Süper Lig'de dördüncü kez Sivasspor ile karşılaşan Aytemiz Alanyaspor, şanssızlığı yendi. Daha önce oynanan 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan turuncu- yeşilliler, Sivasspor'a karşı ilk galibiyetini aldı. Süper Lig'de üç maçtır berabere kalan Alanyaspor'da bu galibiyetle birlikte beraberlik serisi de bozulmuş oldu.Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 9 iç saha maçında 5. kez kalesini gole kapattı. 9 maçta sadece 4 gol yiyen Alanyaspor, geleneğini Sivasspor karşısında da sürdürdü. Evindeki son 3 Süper Lig maçını 1 galibiyet ve 2 beraberlikle kaybetmeden tamamlayan Güney ekibi, evinde yine yenilmedi.