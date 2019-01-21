Yaşanmamış hayat bir çantaya sığdı

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Antalya'da 15 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle gittiği Atatürk Devlet Hastanesi'nde 17 yaşındaki H.A,'nın doğum yapmasını ardından kurtarılamayan bebek kimsesizler mezarlığına gömüldü. H.A. adındaki kız, geçtiğimiz hafta Salı günü Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine gitti. Acil servisin tuvaletine giren H.A, burada doğum yaptı. H.A'nın çığlıklarını duyan hasta yakınları personele haber verdi. Hastane çalışanları tarafından servise götürülen H.A, tedavi altına alındı. Cinsiyeti kız olan bebek müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Gelişmelerin ardından polis olayla ilgili soruşturma başlattı. H.A., 2 günlük tedavisinin ardından taburcu oludu. Aile bebeğin cenazesini almayacağını adli makamlara bildirince otopsinin ardından bebek cenazesi mezarlık yetkililerine teslim aldı. Bebek Kurşunlu'daki şehir mezarlığının kimsesizler bölümünde toprağa verildi. Polis, tuvalette doğumla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Aile ve H.A. suskunluğunu koruduğu için olayın failine ulaşılamadığı öğrenildi.