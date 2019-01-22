Alanya’ya 2 takviye

Spor Toto Süper Lig'in 18. hafta maçında sahasında Demir Grup Sivasspor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Aytemiz Alanyaspor'da kadronun güçlendirilmesi için çalışmalara başlandı. Teknik direktör Sergen Yalçın, ortaya sahaya 1 veya 2 oyuncu transfer edeceklerini açıkladı. Yalçın, "Sackey'in durumu belli değil. Yani Sackey'in ne zaman oynayacağını bilemiyoruz. Şu an kasığında ciddi bir sorun var. Merkezimizi 2 oyuncuyla güçlendirmemiz lazım. Bu hafta içinde mutlaka 1 ya da 2 oyuncu transfer yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

OZAN'A TAM NOT VERDİ

Yalçın, Ozan Tufan'ın durumunun da iyiye gittiğini ve yavaş yavaş futbol oynayacak hale geldiğini ifade etti. Yalçın, "Biraz zorlanmasına rağmen iyi işler yaptı. Zamana ihtiyacı var. Ozan aylardır maç oynamamış bir oyuncu. Fizik, güç olarak herkesin gerisinde. Oynatarak hazırlamak niyetindeyiz. Çok konsantre ve çok iyi çalışıyor. Geldiğinden beri sürekli ölçümler yapıyoruz. 5 kilo kaybetti, fazla kilosu kalmadı. Hem hazırlanacak hem kilo verecek hem de oyuna dönmek için çaba sarf edecek. İkinci yarıda bize ciddi bir katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

Rakipler önemli

SIVASSPOR maçında oyuncularının performansından memnun olduğunu ve ikinci yarıya iyi bir başlangıç yaptıklarını anlatan Sergen Yalçın, "Sahamızda oynadığımız, özellikle rakibimiz olan takımlarla oynadığımız müsabakaları kazanmak zorundayız. Bunun için de ciddi bir çaba sarf etmek zorundayız. Oyuncularım devre arasını iyi değerlendirdi. Fizik olarak hazır bir takım görüntüsü verdik. Bu da bizim için çok önemliydi. Kazandığınız zaman doğal olarak mutlu oluyorsunuz. Bizim için bundan sonrası önemli. Bunu bir kenara bırakarak bundan sonraki Perşembe günü Kasımpaşa, Pazartesi Ankaragücü lig maçı var. Onlara en çabuk şekilde hazırlanmak için çaba sarf edeceğiz" ifadelerini kullandı.