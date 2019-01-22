Fethiye'nin kadın efeleri

FETHİYE Tabiat Kadınları Yürüyüş Grubu bünyesinde kurulan halk oyunları ekibi Dağların Sultanları Halk Oyunları Ekibi, festivallere hazırlanıyor. Fethiye ve çevresinde düzenli olarak doğa yürüyüşleri yapan yürüyüş grubu, şimdi de halk oyunları ekibi olarak çeşitli gösterilerde yer almayı hedefliyor. Mihriban Arslan ve Nazan Sarıbaşoğlu öncülüğünde kurulan Fethiye'nin ilk 'Kadın Efeler' grubu, aldığı eğitimle zeybek oyunları ile Fethiye yöresi oyunlarında ustalaştı.

HEDEF FESTİVALLER

Mihriban Arslan, grubun çalışmalarının yaklaşık 5 aydır devam ettiğini belirterek, "Festivaller ve şenliklerde yer alıp, renk katmak istiyoruz. Şu anda Harmandalı ve Kerimoğlu zeybek oyunlarıyla başladığımız bu etkinliğimizi ilerleyen zamanlarda ise yeni oyunlarla devam ettireceğiz" dedi.