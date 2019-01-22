Gelecek için seçim yapılacak

ANTALYA, turizmde hedefini büyüttü. Barselona, Miami, Dubai'yi geride bırakarak en çok konaklamalı turist ağırlayan üçüncü şehir olan Antalya, gözünü Londra ve Paris'in tahtına dikti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, turizmde yakalanan bu başarının belediyecilik hizmetleriyle doğrudan ilişkili olduğunun altını çizdi. Türel, "Antalya 2018'de 13 milyon turisti aştı. 2019 için erken rezervasyonlarda yüzde 30 bir artış var. Ben inanıyorum ki Antalya birkaç yıl içinde 20 milyon turist sayısına ulaşır" dedi.

SERMAYEMİZ ÇEVRE

Şehrin bu hedefe hazırlanması gerektiğinin altını çizen Türel, "En büyük sermayemiz çevre. 2 olan arıtma tesisi sayısını 5 yılda 32'ye çıkarttık. 1 milimetre küp su arıtılmadan denize bırakılmıyor. Eğer biz denizimizi kirletmiş olsaydık, bu turistler Antalya'ya gelir miydi? Antalya'yı trafik sıkışıklığı ile bıraksaydık, katlı köprülü kavşakları yapmasaydık ya da Antalya'yı çağdaş ulaşım sistemi raylı sistemle adeta demir ağlarla örmeseydik acaba Antalya bu noktada bu kadar turisti ağırlayabilir hale gelir miydi?" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK VİZYONU

Yeni dönemde de yatırımlara devam edeceklerinin altını çizen Türel, "Çağdaş raylı sistemler, metrolar, liman projeleri, kurvaziyer liman projeleri ile Antalya'ya bir vizyon koyuyoruz. Antalya dünya şampiyonu olacak" dedi. Başkan Türel, 31 Mart seçimlerinin şehirlerin geleceği açısından son derece önemli olduğunun altını çizerek, "Bu seçimlerde önemli olan şehirlerimizi geleceğe en güçlü şekilde, emin şekilde taşıyabilmek. Rakiplerimiz koşarken biz yaya kalamayız" şeklinde konuştu.

TARİHİ BİR SEÇİM OLACAK

Türel, yerel seçimlerin Antalya'nın gelecek vizyonunu belirleyeceğinibelirterek bu açıdan tarihi bir seçim olacağını belirtti. 12 milyar liralık yatırım yaptıklarını anlatan Türel, yapmış olduklarının en büyük referansları olduğunu söyledi.



KATALOGLAR İYİ İNCELENSİN

BAŞKAN Türel, başkan adaylarının geçmiş dönem seçim kataloglarının seçmen tarafından iyi incelenmesi gerektiğini söyledi. Türel, bu katalogların seçmene verilen sözler olduğunu belirterek, "Vatandaşa söz veriyoruz ama o sözlerimizi geçmişte ne kadar yapmışız, bunların analizinin yapılması çok önemli. Adaylar hangi sözleri vermişler, hangilerini yapamamışlar, bunun seçmen tarafından incelenmesi Antalya'nın kazanması için gerekli" ifadelerini kullandı.