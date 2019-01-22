Isparta AK Parti’de hedef 22 belediye

AK Parti Isparta'da 31 Mart yerel seçimlerine katılacağı 22 belediyeliğin tamamında adaylarını gösterdi. 13 ilçe 9 belde belediye başkan adayı için Süleyman Demirel Kongre Merkezi'nde tanıtım töreni düzenlendi. Toplantııya AK Parti MKYK üyesi Tuğba Işık, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Milletvekili Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz, İl Başkanı Osman Zabun, İl Genel Meclisi ve belediye meclis üyeleri katıldı.

BÜYÜK KUCAKLAŞMA

AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, "Belediye başkan adaylarımızın her birisi birer şehr-i emindir. Halkımızın kendisini, çocuğunu, çevresini rahatlıkla emanet edeceği insanlardır. Biz sorumlulukla hareket ediyoruz" dedi. Zabun hedeflerinin 22 belediyenin 22'sini de AK Parti anlayışına emanet etmek olduğunu açıkladı.