Kübra Ceyda Akçay, Türkiye 2’ncisi oldu

BUGÜN NELER OLDU

ÖZEL Antalya Envar Eğitim Kurumları İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Kübra Ceyda Akçay, Türkiye Kick Boks Federasyonu'nun Antalya'da düzenlediği Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası'nda 28 kilo 'Point Fighting' branşında Türkiye 2.'si oldu. Envar Okulları İlk ve Ortaokul Müdürü Yüksel Arslan, Kübra Ceyda Akçay'a başarısından dolayı plaket ve başarı belgesi verdi.dedi.