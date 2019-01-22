Kupada karar günü

Ligin ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapamayan ve kendi evinde Kayserispor ile golsüz berabere kalan Antalyaspor yarın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. İlk maçta rakibi ile 3-3 berabere kalan ve turu zora sokan kırmızıbeyazlılar kupaya 'Ya tamam ya da devam' demek için sahada olacak.

KARŞILAŞMA 18.00'DE

İzmir'de Bornova Stadı'nda saat 18.00'de başlayacak karşılaşmaya lig maçında bile kadro kurmakta zorlanan Akrep'in yine genç bir kadro ile çıkması bekleniyor. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz'ın kupaya devam kararı alması halinde ilk 11'de bazı as futbolculara yer verebileceği belirtiliyor.