Oktay’ın ittifak istifası

Antalya Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Reşat Oktay, partisinde istifa ettiğini açıkladı.

TEMEL DEĞERLERE UYMUYOR

Oktay, istifa gerekçesinde CHP'nin iktidar hedefi olmadığını ve İP ile yapılan ittifak çalışmalarının partinin ilkelerine uymadığını söyledi. Oktay, "Parti meclisinde ilçe belediye başkan��nı çıkarıyorlar, aradan 1 ay geçiyor CHP değiştirip İP'ye veriyor. Kepez CHP'de kalıyor, CHP İP'den aday belirliyor. Bu sürecin CHP'nin temel değerlerine uymadığını görüyorum. Bu partiyle yürümek mümkün değil" dedi.

TARTIŞMALI BİR İSİM

Oktay, parti değiştirmelerinin yanı sıra fevri çıkışlarıyla da siyaset yaşamına damga vurdu. 2010 yılında Altın Portakal Film Festivali'nin açılışında Boşnak asıllı Sırp yönetmen Emir Kusturica'yı protesto eden Oktay, salondan dışarı atılmış, Kusturica'da festivali terk etmişti. Oktay, Büyükşehir'in 2016 Nisan meclisinde ise CHP'li meclis üyesi Erol Özkarabekir ile kavga etmişti. Oktay, Özkarabekir'i CHP ilkelerine uymamakla suçlarken, Özkarabekir ise Oktay'a 'faşist' demişti. Kavga Erol Özkarabekir'in partisinden ihraç edilmesi ile sonuçlanmıştı.

MHP'DEN TRANSFER

2009-2014 yılları arasında MHP'den Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan Oktay, 2014 yılında MHP'den Kepez Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Partisi aday göstermeyince ise CHP'den Muratpaşa meclis üyesi olarak seçime girmişti.