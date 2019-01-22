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Satrançta rekor katılım

’nın ilçesinde toplamda 2 bin 663 sporcunun katılımıyla düzenlenen , Yıldızlar ve renkli görüntülerle başladı

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Satrançta rekor katılım

TÜRKIYE Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2019 Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Satranç Şampiyonaları, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Şampiyonanın açılış töreninde konuşan Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, organizasyona 78 ilden 2 bin 663 sporcunun katıldığını söyledi.

İLK HAMLE BAŞKANDAN
Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da, "Antalya'da çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonun ilimizde gerçekleşmesini sağlayan federasyona teşekrür ederiz" ifadelerini kullandı. Şampiyonanın açılış hamlesini TSF Başkanı Tulay, protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Organizasyon, cumartesi günü sona erecek.

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Satrançta rekor katılım
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