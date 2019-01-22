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Tatilin gözdesi Davraz

Giriş Tarihi: 22.1.2019
Tatilin gözdesi Isparta Davraz
TOROS Dağları'nın zirvesinde kurulu 2 bin 637 rakımlı Davraz'daki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Uygulama ve Araştırma Oteli, 'sömestr tatili' için tüm hazırlıklarını tamamladı. Otel Koordinatörü Özgür Davras, "Sömestr Tatili'nde aileleri ile birlikte öğrencilerimizi 7 farklı renk alan Eğirdir Gölü'nün eşsiz güzelliğinde kayak yapmaya davet ediyoruz" dedi. Otelin 42 odasının 21'inin kayak pisti manzaralı olduğunu söyleyen Davras, "Misafirlerimize ev konforunu hissettirerek güzel bir kayak tatili deneyimi sunuyoruz" dedi. Davraz'da kayak sporunun yanı sıra dağcılık, kaya tırmanışı, yamaç paraşütü, doğa yürüyüşü, jeep safari, kamp, off- road, endemikbitki fotoğrafçılığı yapılabiliyor.
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Tatilin gözdesi Isparta Davraz
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