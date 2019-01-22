Yükümlüler 26 okulu onaracak

ADALET Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti cezasını infaz eden yükümlüler yarıyıl tatilinde okulların boya, tadilat, temizlik işlerini yapıyor. Antalya'da bu kapsamda 26 okulda çalışma başlatıldı. Mecdude Başakıncı Ortaokulu'ndaki çalışmaları Vali Münir Karaloğlu, Başsavcı Halil İnal ile Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan yerinde inceledi.

CEZAEVİ YERİNE ÇALIŞMA

Bir yükümlü ile sohbet eden Vali Karaloğlu, bu kişinin 15 bin lira para cezasını ödeyemediği için ceza aldığını öğrendi. Karaloğlu, "Parayı ödeyemediği için 2 yıl cezaevinde kalması gerekiyordu. Yeni sistem ile bu yükümlü günde 2 saat çalışarak cezasını infaz edebiliyor. Toplum açısından faydalı bir uygulama. Olay çocuklarımız olunca kamuya bundan daha faydalı bir hizmet olamazdı" dedi. Başsavcı Halil İnal "Kamu hizmeti cezası, kamuya verilen bir zararın bir nevi iade edilmesidir" dedi.

Alanya'da da okullarda bakım süreci başladı

ALANYA ilçesinde de Sena Eray Erdem Orta Okulu'nda başlayan çalışmaları Cumhuriyet Başsavcı Vekili Kazım Alper Aygut inceledi. Aygut, çalışmaları denetledikten sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er ve okul müdür yardımcısı İbrahim Cari'den bilgi aldı.