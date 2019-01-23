Çırak bulamayınca eşini kaportacı yaptı

Antalya'nın Finike ilçesinde kaportacı Ahmet Durdemir, çırak bulamayınca eşini yandımcısı yaptı. 36 yaşındaki eşi Zühra Durdemir, yaklaşık 2.5 yıldır eşine sanayideki işyerinde yardım ediyor. Çeşitli işleri ustalıkla yapmaya başlayan Zühra Durdemir, kalfalık belgesi almak için Çıraklık Eğitim Merkezi'ne başvurdu. 15 yıldır evli olan 2 çocuk sahibi çift sanayideki dükkanlarında birlikte çalışmayı sürdürüyor.

EŞIM BIZIM IŞI ÇOK IYI ÖĞRENDİ

Ahmet Durdemir, 31 yıldır kaportacılık yaptığını belirterek, "Bizim meslekte yardım edecek birilerine mutlaka ihtiyaç oluyor. 11- 12 yıldır da kalfasız ve çıraksız çalışıyoruz. Bu meslekte sonuncu kişileriz. Eleman olsa da keşke yetiştirsek. Kimse evladını sanayi ortamına sokmak istemiyor. Öyle olunca eşimden yardım istemek zorunda kaldım" dedi



'USTALIK BELGESİ DE ALACAĞIM'

EŞINE yardıma koşan Zühra Durdemir ise kalfalık sınavına hazırlandığını söyledi. Önce atölyenin bakımı, temizliği ile uğraştığını anlatan Demir, "Önce 'olur mu, olmaz mı' diye düşündüm ama eşimin ihtiyacı olduğu için onu yalnız bırakamadım. Tampon onarım, plastik kaynak ve buna benzer birçok işi öğrendim ve yapıyorum. Araba parçalarını söküp takıyorum" dedi. Zühra Demir ustalık belgesi almak istediğini söyledi.