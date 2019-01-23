Dev poster koleksiyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 60 yaşındaki temizlik işçisi Süleyman Saraçoğlu'nun bir döneme damga vuran unutulmaz isimlerin rol aldığı Yeşilçam film afişleri koleksiyonu ilgi çekiyor. 13 yaşındayken izlediği bir filmden etkilenerek filmlerin afişlerini toplamaya başlayan Saraçoğlu 1974'ten ilçedeki sinema salonunun kapandığı 1982'ye kadar 372 filmin afişini biriktirdi.

SERGİYE ÇIKARIYOR

İşletmecisinin teklifiyle sinemanın önünde temizlik yaparak para kazanmaya başlayan Saraçoğlu, yalnız yaşadığı iki odalı evinin duvarlarında da asılı bulunan ve 'onlar benim dünyam' dediği afişleri, zaman zaman açtığı sergilerde beğeniye sunuyor.

SİNEMA TUTKUNU

Film afişleriyle 45 yıldır iç içe yaşadığını dile getiren Saraçoğlu, "Eşimin vefatının ardından afişlerle baş başa kaldım. Ferdi Tayfur'un 'Çeşme' filmini 112 kez seyrettim. Bu film çıktığında 15 gün gösterimde kaldı, her gün izlemek için sinemaya gittim" diye konuştu.