Dövüşten kurtarıldı barınaktan çalındı

BURDUR'DA jandarmanın köpek dövüşü ihbarıyla gittiği köyde bulunarak hayvan barınağına konulan köpek çalındı. Kangal cinsi köpek, köpek dövüşü ihbarı üzerine devriyeye çıkan jandarma tarafından Askeriye Köyü'nde terk edilmiş halde bulunmuştu. Bölgede bulunan iki köpek Tepe Mahalles'ndeki barınakta koruma altına alındı.

TEL ÖRGÜYÜ KESMİŞLER

Sabah saatlerinde ise barınağa gelen görevliler, kendilerine teslim edilen köpeklerden birinin yerinde olmadığını tespit etti. Barınağın etrafındaki tel örgünün kesildiğini, kilidin bağlandığı demirin de kırıldığını gören görevliler, polise haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan polis gece geç saatte kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin barınağa girerek köpeği çaldığını tespit etti. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.