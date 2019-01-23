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Gazi bebeğine kavuşacak

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Gazi bebeğine kavuşacak

TÜRKİYE'NİN Suriye'ye düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de 7 Şubat 2018'de içinde bulunduğu tankın isabet almasıyla her iki eli ve yüzü yanan Tankçı Uzman Çavuş Süleyman Dindar'ın tedavisi sürüyor. Vali Münir Karaloğlu Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Afrin gazisi Dindar'ı ziyaret etti. Vali Karaloğlu'na AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da eşlik etti.

VALİDEN TALİMAT
Kahraman gazi Dindar'ın Manisa'da kalan bebeklerini bir aydır göremediğini belirtmesi üzerine Vali Karaloğlu, Dindar ve eşinin Manisa'ya gitmeleri için araç ayarlanması talimatı verdi. Karaloğlu, Dindar'ın tedavisi tamamlanana kadar da ailesiyle birlikte kalması için hastane yakınında bir ev bulunmasını istedi. Dindar, çok etkili bir tedavi sürecinde olduğunu ve ellerini en kısa sürede eskisi gibi kullanacağından umutlu olduğunu ifade etti.

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Gazi bebeğine kavuşacak
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