Melekler çeyrek finalde

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MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi.C Grubu'nda mücadele eden Paşanın Melekleri, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, maçtan 41-28 galip ayrıldı. İkinci maçta Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı.Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak.