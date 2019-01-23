Melekler çeyrek finalde

MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 2'nci tur grup eleme maçlarında 2'de 2 yapan Paşanın Melekleri, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak.
C Grubu'nda mücadele eden Paşanın Melekleri, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, maçtan 41-28 galip ayrıldı. İkinci maçta Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat'ta, Antalya'da oynayacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak.