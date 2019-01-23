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Melekler çeyrek finalde

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Melekler çeyrek finalde
MURATPAŞA Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 2'nci tur grup eleme maçlarında 2'de 2 yapan Paşanın Melekleri, çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşacak. C Grubu'nda mücadele eden Paşanın Melekleri, ilk maçında Yalıkavak Spor Kulübü'yle karşılaştı. Muratpaşa Belediyespor, maçtan 41-28 galip ayrıldı. İkinci maçta Mardin Büyükşehir Belediyesi ile karşılaşan Paşanın Melekleri bu karşılaşmadan da 29-27 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşleşen Muratpaşa Belediyespor, ilk maçını 27 Şubat'ta, Antalya'da oynayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise İzmir'de, 16 Mart'ta oynanacak.
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Melekler çeyrek finalde
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