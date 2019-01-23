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müjdesi geldi

Giriş Tarihi: 23.1.2019
SEZON öncesi Rusya'dan da iyi bir haber geldi. Daha önce kış aylarındaki Mısır uçuşlarını Ürdün üzerinden yapmayı planlayan tur operatörleri, aktarma noktası olarak Antalya'da karar kıldı. Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Mısır'a tur satın alan turist kafilesinin ilk seferlerinin Moskova ve St. Petersburg'dan Antalya'ya uçtuklarını bildirdi. Uçuş programına Rusya'nın 8 şehrinin daha dahil edileceği öğrenildi. Turistler Türk havayolu şirketlerinin uçaklarıyla Şarm el Şeyh'e gönderilecek. 2 saatlik aktarma havacılık şirketleri için gelir desteği sağlayacak.
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Rusya müjdesi geldi
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