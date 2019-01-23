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Sahte avukata 15 yıl istendi

Giriş Tarihi: 23.1.2019
Sahte avukata 15 yıl istendi

ANTALYA'DA sahte kimlik ile avukatlık bürosu açarak, çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen Mehmet Öztürk (49) hakkında dava açıldı. Öztürk'ün 7 aylık çocuğunun annesini de 'avukatım' diye kandırdığı ortaya çıktı. Öztürk'ün yargılanmasına Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Aralarında avukatların da olduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen Öztürk için dolandırıcılıktan 3 yıldan 10 yıla kadar, sahtecilikten ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istendi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ
Davada şikayetçi sıfatıyla ifade veren Öztürk'ün imam nikahlı eşi Busazhida K. "Polislerin uzattığı belgeyi okumadan imzaladım" diyerek şikayetçi olmadığını söyledi.

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Sahte avukata 15 yıl istendi
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