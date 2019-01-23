Uran’ın vefatı üzüntüye boğdu

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EN SON Antalyaspor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcılığını yapan Yıldırım Uran vefat etti. Bir hafta önce geçirdiği kalp krizin ardından hastanede tedavi altına alınan Uran'ın vefatı camiayı üzüntüye boğdu. Acı haberin ardından Antalyaspor da başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "2017-2018 sezonunda futbol takımımızda yardımcı antrenör olarak görev yapan Yıldırım Uran'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yıldırım Uran'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve Türk futbol camiasına başsağlığı dileriz" denildi.