Ya tamam ya devam

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu rövanş maçında bugün deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak olan Antalyaspor, 'Ya tamam ya da devam' diyecek. Maçın hazırlıklarını önceki akşam sürdüren kırmızı-beyazlılar son çalışmasını dün sabah yaptı.

DÜN İZMİR'E UÇTULAR

Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, takım halinde düz koşu ile başlayıp beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. Kaleci Ferhat ile Ozan, kaleci antrenörü Nezih Ali Boloğlu gözetiminde çalışırken antrenman, düz koşu ile tamamlandı. Akrep dün öğleden sonra uçakla İzmir'e gitti. MAÇ SAAT 18.00'DE

Bugün İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Antalya'da oynanan ilk karşılaşmanın 3-3 sonuçlanması nedeniyle Akrep'in tek şansı maçtan galip ayrılması veya 3 golün üzerinde bir beraberlik ile sahadan ayrılmak olacak. İzmir temsilcisine ise her türlü galibiyetin yanı sıra 1-1 ve 2-2'lik skorlar da yetecek. Göztepe'de sakatlıkları süren Kerem Atakan, Traore ve Hakan Çinemre kadroda yer alamayacak.

OLCAN MAKEDONYA'DA

Öte yandan Süper Lig'de tutunamayan ve en son transfer olduğu Antalyaspor ile de yollarını ayıran Olcan Adın, Makedonya 1. Ligi'nin son şampiyonu Shkendija Tetevo'ya transfer oldu. Makedonya'nın önemli spor portallarından Sportmedia'nın haberine göre Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden ve bonservisini elinde bulunduran Olcan Adın, sezon sonuna kadar Shkendija'da forma giyecek.