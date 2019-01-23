Yaya geçidinde motosiklet çarptı

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Antalya'nınManavgat ilçesinde yaya geçidinde bir otomobilin yol verdiği genç kadına hızla gelen motosiklet çarptı. Kaza, Manavgat Emniyet Müdürlüğü önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Yaya geçidini kullanan V.Ö. isimli genç kadına, kendisine yol veren aracın önünden karşıya geçerken hızla gelen B.A. idaresindeki 07 JT 305 motosiklet hafif şekilde çarptı. V.Ö., yere düşmeden kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden motosiklet ise devrilip 30 metre sürüklendi. Motosikletin sürüklendiğini gören genç kadın o anlarda kısa süreli şok geçirdi. B.A. hastanede tedavi altına alındı.